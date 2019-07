ZOE 2019 : Renault dévoile la grille tarifaire allemande, un prix de départ à 23 900 euros

Des prix susceptibles de changer

Quid de la Peugeot e-208 ?

Source : communiqué de presse

L'automne 2018 ouvrira une nouvelle bataille décisive entre les deux meilleurs ennemiset, avec, d'un côté, la e-208 de la marque au lion, et de l'autre, lade la firme au losange, récemment présentée . Deux citadines électriques qui tenteront de s'accaparer le maximum de parts de marché et dont la différence de prix, outre les design opposés, pourrait jouer un rôle clé lors de l'achat final.Mais jusque-là, il était tout bonnement impossible de comparer leur grille tarifaire respective. Sauf que Renault a publié un communiqué de presse sur la version allemande de son site, dans lequel le grouperéservés à nos voisins d'outre-Rhin. Selon les degrés de finition, bien que chaque modèle s'équipe d'une batterie ZE 50 de 52 kWh, la somme demandée n'est logiquement pas la mêmeLa version Life s'arrachera par exemple à, contrepour l'Experience dotée d'un moteur R110 (80 kW) etpour la gamme du dessus équipée du moteur R115 (100 kW). Pour la déclinaison Intens, il faudra débourser la somme de. L'achat d'une batterie gonfle les sommes sus-citées de 8 090 euros, soit 31 990, 32 990, 33 990 et 35 990 euros, respectivement.Ces prix sont susceptibles de légèrement différer en France. À titre de comparaison, laaffiche la grille tarifaire suivante, pour les versions Active, Allure, GT Line et sport GT : 32 100 euros, 33 300 euros, 35 600 euros et 37 250 euros, le tout sans le bonus écologique de 6 000 euros.