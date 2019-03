eQooder : un scooter électrique à 4 roues développé avec Zero Motorcycles

Un eQooder à moteur Zero Motorcycles

Pas de prix dévoilé, mais un bel acompte à déposer

Il y a quelques jours,dévoilait sa nouvelle moto 100 % électrique SR/F . Aujourd'hui, c'estqui officialise une version électrique de son scooter Qooder, développée en partenariat avec ce même Zero Motorcycle :Ainsi, afin de décliner son Qooder en eQooder, Quadro Vehicles amis au point par les Américains de Zero Motorcycles. Cela permet au scooter à quatre roues de disposer d'une puissance deet d'un couple de 110 Nm. D'après ses concepteurs, comparé à un scooter thermique, le eQooder est équivalent à un modèle 650 cc.Le eQooder dispose d'une batteriie de, également mise au point par Zero, qui permet de circuler pendant. La batterie se recharge pleinement en environ six heures. Le eQooder propose deux modes de conduite, à savoir Eco et Sport, mais également un mode personnalisable via une application mobile.La puissance électrique est iciet le système est équipé d'unpour assurer l'adhérence et la sécurité. Quadro Vehicles précise que son eQooder est également doté d'une marche arrière.Ce scooter électrique eQooder sera disponible en toute fin d'année en Europe. Le prix de vente final n'est pas encore connu, mais les intéressés peuvent d'ores et déjà déposer un acompte desur le site web de Quadro