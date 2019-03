Genève - Streetmate, Cityskater et Carbobike, la micro-mobilité vue par Volkswagen

Cityskater, pour le dernier kilomètre

Streetmate, un cyclomoteur en cours d'homologation

Cargobike, l'utilitaire

Si lemet logiquement à l'honneur un nombre incalculable de voitures en tout genre, sa tenue est également l'occasion de mettre en exergue des concepts plus discrets car plus éloignés du secteur automobile. C'est typiquement le cas de Volkswagen, qui profite ici du rendez-vous suisse pour exposer sa vision de la, articulée autour de trois concepts électriques : le Cityskater, le Streetmate et le Cargobike - les deux premiers cités s'exhibent à Genève pour la deuxième année consécutive.Difficile de véritablement catégoriser le, dont le guidon se prolonge jusqu'à une roue centrale, elle-même reliée par deux supports pour les pieds au bout desquels viennent se fixer deux autres roues secondaires. Pour le contrôler, l'utilisateur doit se placer dans le sens de ces dernières, de sorte à se trouver devant la roue principale.Prévue pour la fin de l'année 2019, le Cityskater se destine à un usage urbain. L'objectif : effectuer le ou les derniers kilomètres en privilégiant ce mode de transport pour le moins atypique. Pour l'avoir testé via un simulateur, le produit se veut confortable mais relativement difficile à « contrôler ». Il faut en effet se pencher sur les côtés pour diriger l'engin. Un exercice en somme facile, mais peu précis au cours de la simulation. En pratique, le manœuvrer devrait s'avérer plus facile.D'un poids de 12 kilos, le Cityskater offre une faible autonomie de 15 kilomètres, pour une vitesse de pointe enregistrée à 20 km/h grâce à son moteur de 450W. Pour recharger ses batteries, la patience sera de mise : 3 heure au total pour retrouver 100 % de son jus. Pliable, le concept reste cependant très onéreux : sa grille tarifaire devrait osciller entre 1500 et 1800 euros au moment de son introduction sur le marché.Volkswagen accentue sa stratégie dédiée à la micro-mobilité urbaine en proposant un nouveau type de cyclomoteur, le. Ici, point de selle pour le conducteur, mais une simple plateforme réservée aux pieds de l'utilisateur. Le Streetmate se veut être un engin rapide, puisque son moteur de 2 kW le propulse jusqu'à 45 kilomètres. L'autonomie varie quant à elle entre 35 et 50 kilomètres.Actuellement en cours d'homologation, ce cyclomoteur électrique pourrait débarquer dans nos rues dès l'année prochaine, soit quatre ans après la genèse de ce projet. Le Streemate se distingue aussi par son écran de 5,3 pouces (définition 1440 x 2560 pixels) placé au centre du guidon (autonomie restante, navigation via un smartphone). Point noir de ce produit : son poids, de 65 kilos, selon le communiqué de presse de l'année dernière.Si ses deux compères susmentionnés ont déjà bénéficié d'une mise en exergue l'année dernière, lefait quant à lui figure de petit nouveau, bien que leorganisé en septembre 2018 a été l'occasion de le présenter. Ce véhicule électrique utilitaire a en tout cas posé ses valises à Genève pour venir compléter l'offre de Volkswagen.Au programme : 100 kilomètres d'autonomie, une vitesse maximale de 25 km/h, 4h30 pour le recharger entièrement et surtout, une partie avant modulable sur laquelle peut venir se fixer des « boîtes de rangement ». Celle présentée au salon mesure un demi-mètre cube, et accueille jusqu'à 210 kilos de chargement.