Allemagne : 60 milliards d'euros pour développer les véhicules électriques et autonomes

« 40 milliards d'euros dans la mobilité électrique »

Des objectifs à tenir

Si l'est considérée comme l'un des pays, voire le pays, le plus reconnu au monde en matière d', il ne faudrait pas que cet expert en la matière rate le coche de l'électrique. Car la mobilité de demain - et même celle d'aujourd'hui - s'inscrira définitivement dans une démarche d'électrification, jusqu'à faire disparaître les moteurs thermiques appartenant bientôt à une époque révolue.C'est pourquoi le Verband der Automobilindustrie (VDA), ou l'Union de l'industrie automobile en charge de définir les standards utilisés dans le secteur, a annoncé un lourd investissement dedans le développement des voitures électriques et autonomes, peut-on lire dans un communiqué de presse officiel publié par l'agence Reuters.», a tenu à préciser Bernhard Mattes, Président du VDA. Et de poursuivre : «».Bernhard Mattes évoque d'ailleurs «», sans laquelle «».Les fleurons allemands ont quant à eux déjà entamé leur transition : Audi exhibera un stand 100 % électrique au salon de Genève , reflétant ici les ambitions du pays quant aux enjeux automobiles de demain.