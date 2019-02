Shell rachète Sonnen, rival de Tesla sur la recharge domestique

Shell, un intérêt certain pour l'électrique

Une concurrence de plus en plus rude

Si différents rapports prédisent uneà l'horizon 2050, les entreprises spécialisées dans son extraction n'attendront pas cette date pour anticiper leur avenir. Bien au contraire. Bien conscients de la disparition prochaine de cette ressource naturelle, certains grands groupes pétroliers ajustent leuren se tournant davantage vers l'électrique. Comment ? Par desmassifs dans le secteur.C'est exactement ce qu'entreprend, compagnie pétrolière anglo-néerlandaise considérée comme l'une des plus puissantes du monde. Dans un communiqué de presse officiel , l'entreprise a annoncé le rachat de, un fabricant depour les particuliers et les petites entreprises, pour un montant non divulgué.», s'est enthousiasmé Mark Gainsborough, Vice-président du pôle Nouvelles énergies de Shell. Des atouts de poids qui ont d'ailleurs poussé ce dernier à investir dans Sonnen en mai 2018.», conclut l'intéressé. Mais surtout, ce rachat pourrait être perçu comme un signal d'alerte du côté de, qui verrait ici d'un mauvais œil l'acquisition d'une telle entreprise désormais soutenue à 100 % par un géant du milieu.La firme californienne dirigée par Elon Musk dipose elle aussi de ses propres systèmes électriques domestiques : une station de charge à brancher sur une prise murale a même été dévoilée en janvier 2019.La concurrence sur ce créneau en particulier tend à se structurer et se renforcer : à savoir maintenant qui mènera la danse au cours de ces prochaines années décisives. L'avenir nous le dira.