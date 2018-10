Les trottinettes électriques devraient bientôt être intégrées au code de la route

Une nouvelle catégorie de véhicules

« Leur place n'est pas sur les trottoirs »

Le code de la route va bientôt subir une nouvelle transformation, comme l'a clairement dit la ministre des Transports, mardi à l'Assemblée nationale.Interrogée par le député des constructifs Stéphane Demilly lors de la traditionnelle séance des questions au gouvernement, Élisabeth Borne a annoncé vouloir créer «», pour réglementer la circulation des, qui envahissent les grandes villes de France aux côtés des hoverboards et autres gyropodes.Devenues un accessoire indispensable à la circulation de bon nombre de Français, avec plus de 50 000 exemplaires vendus en 2017 (cinq fois plus qu'en 2015), les trottinettes électriques peuvent atteindre les 30 voire les 40 km/h, une vitesse qui peut devenir particulièrement dangereuse. Une situation qui inquiète Élisabeth Borne : «», a indiqué la ministre, qui a affirmé sa volonté d'assurer la sécurité des piétons mais aussi celle des utilisateurs.Pour réagir, le gouvernement veut passer à l'acte en réglementant au propre comme au figuré l'utilisation des trottinettes électriques : «», a-t-elle ajouté.En fin de réponse, la ministre des Transports a précisé que le gouvernement comptait aussi encadrer la pratique duqui consiste à proposer des véhicules en libre-service. Cette disposition fait partie du projet de loi d'orientation des mobilités (LOM).