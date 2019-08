Après Facebook et Twitter, c'est YouTube qui est touché par les manifestations de Hong-Kong

© Studio Incendo

200 comptes diffusant des vidéos hostiles aux manifestations supprimées

YouTube craint de revivre l'ingérence russe lors du scrutin présidentiel américain



Lire aussi :

Telegram aurait subi une attaque massive de la Chine durant les manifestations à Hong-Kong



Source : NBC News

Après Facebook et Twitter c'est au tour de Google via sa filialed'être utilisé à des fins de propagande. Le service de vidéos vient d'annoncer sur son blog officiel avoir procédé àdiffusant des vidéos hostiles aux mouvements de manifestation se déroulant àComme l'explique le service, les utilisateurs ont fomenté une action massive et ont utilisé diverses techniques pour cacher leur véritable identité : «».YouTube ne l'affirme pas, mais laisse à penser que ces vidéos sont l'œuvre du pouvoir politique chinois, qui tente ainsi de, hostiles à un projet de loi permettant l'extradition de ressortissants vers la Chine.Le site de streaming vidéo ajoute que ce mode opératoire est «» à celui décrit pas plus tard qu'hier par Facebook et Twitter. Les deux réseaux sociaux ont également pris des mesures pourvisiblement commanditées par l'État chinois et ouvertement hostiles à cet élan de contestation.Depuis les tentatives supposées de la Russie pour influer sur le cours des élections présidentielles américaines de 2016 , les réseaux sociaux et les plateformes en ligneet réagissent rapidement à la publication de fake news et de contenus destinés à influencer l'opinion en utilisant des arguments mensongers.