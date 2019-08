Facebook et Twitter accusent Pekin de se servir d'eux dans la crise de Hong Kong

© Studio Incendo

Twitter affirme que le pouvoir chinois est à la manœuvre pour déstabiliser le mouvement de protestation

Facebook réagit à minima pour ne pas dégrader ses relations avec la Chine

Source : CNBC

Depuis près de deux mois, desont lieu àpour dénoncer le projet de loi du gouvernement pro-Pékin qui autoriserait lescontinentale.pour dénoncer ce texte qui placerait les citoyens Hongkongais à la merci du système judiciaire chinois.Pour décrédibiliser le mouvement,, comme l'affirment Facebook et Twitter. Les deux entreprises ont indiqué sur leurs blogs respectifs avoir détecté des», a indiqué Twitter, en précisant avoir suspendu 936 comptes créés spécifiquement pour «».Dessont également apparues sur la plateforme et Twitter a annoncé qu'elle n'acceptera plus de publications sponsorisées provenant de ces différents organes de presse.Alerté par Twitter, Facebook a décidé de réagir également, toutefois. Le réseau social de Mark Zuckerberg a seulementpropageant desvisant à déstabiliser le fonctionnement démocratique Hongkongais.Le réseau social fait preuve de beaucoup de prudence vis-à-vis de cette situation délicate.et ses 830 millions d'internautes, aujourd'hui privés de ses services, et ne veut donc pas s'attirer les foudres du régime en prenant parti pour le camp des manifestants.