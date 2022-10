YouTube veut mieux vous orienter sur la santé, avec deux nouvelles fonctionnalités

On note aussi l'arrive des sections dédiées, visibles comme « sources d'information sur la santé » depuis l'application YouTube. Ici, il s'agit de mettre en évidence des vidéos issues de ces mêmes sources fiables, et de les placer en tête de résultat des requêtes les plus importantes sur les sujets de santé, comme le cancer, le diabète, la maladie d'Alzheimer, la leucémie, l'épilepsie, l'AVC et autres.