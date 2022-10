YouTube veut faire du tri dans les pseudos médecins qui pullulent sur sa plateforme, mais comment ?

Pour tenter de répondre à un problème de plus en plus visible, YouTube a décidé de réagir. Par la voix de son directeur des contenus sur la santé, l'entreprise a annoncé l'arrivée prochaine d'une nouvelle fonctionnalité qui permettra d'identifier rapidement et clairement si la personne à l'origine de la vidéo est un professionnel qualifié et sérieux.