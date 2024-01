Que faire en cas de malaise ou d'accident de la vie quotidienne ? YouTube se la joue premiers secours !

Depuis la pandémie de COVID-19, YouTube prend de plus en plus de mesures pour promouvoir des informations plus fiables sur la santé. En plus de supprimer de nombreux comptes, la firme a également lancé une vaste campagne pour se débarrasser des pseudos médecins diffusant leur contenu sur sa plateforme. Récemment, elle a aussi accéléré pour sévir contre les vidéos contenant des informations médicales erronées, notamment sur l'avortement et sur les traitements falsifiés ou non prouvés pour des maladies courantes telles que le cancer.