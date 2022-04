YouTube : cette fonctionnalité tant attendue débarque enfin sur Android TV

Désormais, lorsque vous souhaiterez démarrer l’application YouTube depuis votre TV, un écran de sélection de comptes apparaîtra. Plus concrètement, celui-ci vous permettra de choisir au préalable, sans qu’un compte ne soit donc défini par défaut, l’utilisateur concerné. La mention « Qui regarde » apparaîtra à l’écran afin de permettre à chacun des membres d’un foyer de switcher et d’accéder manuellement à son propre compte, et ainsi bénéficier de ses abonnements, de ses recommandations, etc.