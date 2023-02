En attendant la saison 3 de The Mandalorian, ces séries Star Wars valent aussi le coup !

Bon. Soyons tout à fait honnêtes : The Book of Boba Fett est une mauvaise série. Assurément la pire de cette sélection et de Disney+. Malheureusement, au milieu des aventures peu captivantes et mal réalisées du héros incarné par Temuera Morrison, deux excellents épisodes sont très importants pour pleinement comprendre où la saison 3 de The Mandalorian démarre.

Si vous n'avez pas la foi de tout regarder (personne ne vous jugera), vous voudrez donc peut-être lancer les épisodes 5 et 6. Vous n'y saisirez peut-être pas tout, mais ils sont indispensables pour les fans de The Mandalorian et de Star Wars en général tant il s'y croise de personnages et de références à d'autres œuvres de la saga.