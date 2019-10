Coupe du monde Rugby 2019 : comment regarder France - Tonga en streaming ?

Le match France - Tonga en streaming : quelles sont les solutions si vous êtes en France ?

Comment procéder si vous êtes à l'étranger ?

Or, à cette heure-ci, vous vous trouverez peut-être un peu loin d'un poste de TV raccordé à la TNT ou au satellite ; certains d'entre vous seront peut-être en week-end à l'étranger ou à la campagne ... Et vous êtes sûrement nombreux à vous demander comment visionner ce match en streaming depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette - et tout ça, en HD bien sûr.Vous ne disposez pas de télévision raccordée à la TNT, à l'ADSL ou au satellite pour accéder à la chaîne TF1 ? Pas de panique, nous avons des solutions pour vous !Vous pouvez, dans un premier temps, vérifier la connexion Wi-Fi/4G et accéder aux services de streamingouafin de visionner le match en direct. Par la suite, et après inscription à ces services, vous pourrez également retrouver le match avec les commentaires en français.Si vous êtes en France, vous pourrez donc visionner le match assez facilement grâce à l'un des services cités précédemment.En revanche, si vous vous trouvez à l'étranger et que vous souhaitez regarder le match via un service de streaming français (notamment pour profiter de commentaires dans la langue de Molière, qui plus est si vous soutenez les Bleus) cela pourrait s'avérer plus délicat. En effet, les services de streaming français pourraient de ne pas vous autoriser l'accès, votre IP n'étant pas localisée dans l'hexagone. Notez que ce blocage d'IP est essentiellement lié à des questions de droits déposés sur cette retransmission sportive et plus largement sur cette Coupe du monde de Rugby 2019, au Japon.Aussi, l'utilisation d'un VPN () pourrait être une solution ! Que vous soyez en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord ou encore en Asie, vous pourrez en effet aisément modifier votre adresse IP pour qu'elle soit reconnue comme française et, ainsi, accéder librement au match en streaming, en HD et bien sûr, en direct.En général, les VPN proposés sur le marché sont très simples d'utilisation et leur installation est très rapide. Une fois le service mis en place, il suffit de vous connecter sur un serveur français, puis de lancerou d'accéder à TF1 depuis l'applicationet le tour est joué !