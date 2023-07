Orange se dote d'un service qui va vous réconcilier avec l'Ethernet, pourrez-vous en profiter ?

En quelques minutes, la demande est remplie, et vous pouvez suivre son avancement sur le lien reçu par SMS. Dans le cas où le devis et la date de rendez-vous vous conviennent, vous pouvez demander à payer en trois fois sans frais. Tout ça paraît assez pratique, mais combien ça coûte ? On a un peu fouillé, et voici les tarifs que vous devriez rencontrer, tout en vous précisant qu'il s'agit de fourchettes :