Le MIDI 2.0 se précise : communication bidirectionnelle et 32-bit au programme

© Oscar Ivan Esquivel Arteaga / Unsplash

Un premier synthétiseur compatible chez Roland, attendu en mars

Lire aussi :

Le moteur de recherche de données Dataset Search de Google est officiellement disponible



Moins de temps passé à se débattre avec les presets

Lire aussi :

Une enquête choc montre comment l'antivirus Avast vend vos données de navigation



Source : Engadget

Il s'agit ni plus ni moins de la «», a indiqué mi-janvier le consortium MIDI Manufacturers Association, regroupant des fabricants comme Roland, Native Instruments, Korg, ou encore Yamaha. Dire que le protocole MIDI 2.0 est attendu est un euphémisme.Et pour cause, ce dernier apporte avec lui la communication bidirectionnelle, mais aussi la prise en charge du 32-bit ainsi qu'une rétrocompatibilité avec le MIDI 1.0 pour une migration en douceur. Un changement d'ampleur qui profitera à certains instruments dès mars, comme le synthétiseur A-88MKII, de Roland.Autre nouveauté, et pas des moindres : la compatibilité avec une large palette de connectiques. Une bonne chose puisque les câbles DIN 5-bit utilisés depuis les années 80 ne supportent par l'audio haute résolution. En ciblant dans un premier temps l'USB, le standard MIDI 2.0 permettra ainsi un timing bien supérieur et une résolution qui pourra passer de 7-bit à 32-bit.Le MIDI 2.0 devrait enfin rendre nos instruments plus faciles à utiliser, avec des profils capables de s'adapter automatiquement à l'utilisation recherchée. La fonctionnalité Property Exchange (qui utilise la technologie JavaScript Object Notation) devrait par ailleurs permettre la transmission d'informations de configuration plus détaillées, note Engadget. L'idée est ici de permettre aux musiciens de passer moins de temps dans les réglages pour consacrer plus de temps... à jouer et composer.Reste que l'interface MIDI 2.0 mérite d'être encore peaufinée, notamment au regard de ses capacités limitées en termes de mise en réseau de plusieurs appareils. Au regard du retard accumulé au fil des années par le standard MIDI premier du nom, l'avancée reste néanmoins considérable.