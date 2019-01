Après 36 ans, le protocole MIDI s'apprête à passer en 2.0

Le protocole MIDI s'apprête à revêtir un habillage 2.0, avec ce qu'il apportera comme nouveautés

Très apprécié des musiciens, mais également plébiscité par certains développeurs de jeux vidéo dans les années 80 et 90 pour sa légèreté, le protocole MIDI, aura réussi à se maintenir sur le marché durant plus de trois décennies, et ce malgré un aspect désuet qui lui colle désormais à la peau. Il faut dire que ce standard est un outil simple qui permet toujours à différents instruments de musique de communiquer entre eux et/ou de communiquer avec un ordinateur.La principale nouveauté du MIDI 2.0 touche justement à cette notion de communication entre différents appareils et instruments, note TechReport . Cette version 2.0 du standard permettra en effet la "connexion bi-directionnelle". Comprenez qu'au travers d'un seul câble, les appareils compatibles seront bientôt en mesure de se répondre et ainsi d'échanger des configurations de profils ou encore des propriétés. Uneanodine en 2019, mais qui s'apparente à une petite révolution dans l'univers du protocole MIDI, qui ne proposait jusqu'à présent qu'une connexion unidirectionnelle.Au rang des nouveautés, on apprend également que le MIDI 2.0 cible une précision 32-bits pour certains effets. Cela pourrait conduire à des retombées salutaires pour la composition dans certains genres musicaux en particulier. La nouvelle version du standard table par ailleurs sur une prise en compte de 256 canaux d'instruments contre seulement 16 à l'heure actuelle, expliqueNotons que les habitués ne devraient logiquement pas être trop bouleversés par l'arrivée prochaine du MIDI 2.0, ce dernier étant développé sous supervision étroite de la MMA (la MIDI Manufacturers Association). Cet organisme s'assure notamment que le MIDI 2.0 soit entièrement rétrocompatible avec les appareils dépendant du MIDI traditionnel (1.0). Le vieux Synthé acquis à l'aube des des années 2000 n'a donc - en toute logique - pas de souci à se faire.Pour l'heure, aucune date de déploiement n'est par contre annoncée par la MMA pour ce fameux MIDI 2.0, qui continuera d'être mis au point tout au long de cette année 2019 à l'aide de plusieurs partenaires (dont Ableton, Google, imitone, Roland, Steinberg ou encore Yamaha). Lorsqu'il sera prêt, et à l'instar du MIDI 1.0, le MIDI 2.0 sera accessible gratuitement sur le site officiel du standard.