Le Parlement européen va statuer sur l'utilisation de l'IA par la police et les autorités judiciaires

Source : Parlement européen

A peine élue, la nouvelle présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait annoncé vouloir travailler sur la question de l'intelligence artificielle et de l'éthique au sein de différents groupes de réflexion.Deux mois plus tard, ces paroles se transforment en actes et la Commission organise ce jeudi 20 février une audition en commission des libertés civiles. Les discussions porteront sur les avantages et les risques possibles en utilisant l'IA dans les enquêtes policières et judiciaires.Dans le détail, une première audition aura comme objectif une présentation générale des technologies et de leurs implications. Une deuxième phase permettra de mieux comprendre ces enjeux à travers deux exemples concrets d'utilisation de la reconnaissance faciale. Enfin les intervenants pourront dans une dernière audition évoquer leurs points de vue sur les questions éthiques que soulève l'intelligence artificielle et des moyens de régulation.Plusieurs participants prendront la parole dont des membres d'Europol mais aussi des chercheurs en intelligence artificielle et des représentants des principaux organes de régulation européens, comme Bertrand Pailhes, directeur des technologies et de l'innovation à la CNIL.Ces différents échanges pourraient aboutir à terme à un ensemble de pratiques encadrées par la Commission européenne et applicables dans les différents pays membres pour aider les forces de l'ordre et la justice dans leur travail.Preuve que le sujet est prioritaire pour cette Commission fraichement renouvellée, Thierry Breton, commissaire en charge de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace, présentera ce mercredi 19 février un livre blanc sur la stratégie de l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle.L'Europe souhaite se mettre au niveau des Etats-Unis et de la Chine, deux pays investissant énormément dans l'intelligence artificielle, et accompagner les chercheurs et les entreprises pour accomplir cet objectif. Des propositions législatives pourraient être présentées en ce sens avant la fin de cette année.