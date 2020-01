Un député LREM veut inscrire une référence aux Lois de la robotique dans la Constitution

De la responsabilité juridique de l'IA

Les Lois de la robotique, version 2020

Source : Next Impact.

Le texte, soumis à l'Assemblée nationale le 15 janvier et repéré par nos confrères de Next Impact , a notamment pour objectif de responsabiliser juridiquement les créateurs de systèmes d'intelligence artificielle.Cette proposition de loi constitutionnelle, présentée par Pierre-Alain Raphan (LREM) et consultable dans son intégralité , regroupe cinq articles sous la forme d'une «».Le premier article tente, comme ceci, une définition assez sommaire de l'intelligence artificielle : «».Le texte souligne ensuite l'impossibilité, pour un tel système, d'être doté d'une personnalité juridique et note que la responsabilité d'une IA vis-à-vis de la loi incombe à ceux qui en ont la propriété : «».Mais c'est bien le second article de cette Charte qui nous intrigue, tant il pourrait sembler incongru à un lecteur français d'Isaac Asimov qui aurait mis les mains surà la fin des années 1960.En effet, l'article propose qu'un «[ une IA, donc ]» :».Or, les Lois de la robotique écrites de la main d'Asimov et apparues dans les librairies américaines pour la première fois en 1950, sont inscrites ainsi :Une référence assumée par le député, évidemment, qui fait mention d' Isaac Asimov au début du texte. Il y souligne aussi les raisons de l'importance de cette Charte : «».