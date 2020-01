Bjork et Microsoft créent de la musique en fonction du ciel

Crédits : Microsoft

Un projet évolutif

Des paramètres qui influent sur la composition musicale

Source : Engadget

Ce n'est pas le premier projet musical expérimental de l'auteure. De même, nous savions déjà que l'intelligence artificielle est capable de prouesses en la matière : des réseaux neuronaux avaient, par exemple, composé un album ...La dimension modulable de cet arrangement est le cœur de ce projet. En collaborant avec Microsoft, l'artiste islandaise offre une expérience immersive à l'hôtel Sister City. La composition passe en boucle et s'appuie sur une caméra située sur le toit du bâtiment. Propulsée par l'IA, cette dernière est capable de décrypter les cieux, du simple nuage jusqu'au mouvement des oiseaux.Microsoft explique que des nuances nettes sont discernées par cette intelligence artificielle : entre un cumulus et un nimbus ou entre un individu et une volée. De même, les prévisions météorologiques pour les jours suivants sont prises en compte. Le système se veut complet et admet une variété considérable de critères.À travers cette collaboration, des changements s'opèrent sur les arrangements orchestraux réalisés par l'artiste. La partition sert de colonne vertébrale à des variations engendrées par les pressions météorologiques et les mouvements des cieux. Une œuvre originale, modifiée en permanence.Rappelons que la musique basée sur l'IA n'est pas nouvelle. Pour Microsoft, il s'agit de la deuxième coopération. Il y a quelque temps, Julianna Barwick s'associait à l'auteur de Windows pour une mission similaire. Il semble cependant que ce projet soit plus abouti que jamais.Vous pouvez retrouver le processus de création menant à cette prouesse dans la vidéo ci-dessous (en anglais).