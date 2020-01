Warner Bros. va se fier à une IA pour sélectionner les films à produire

Cinelytic, le nouvel atout prédictif de Warner Bros.

Hollywood se met à l'intelligence artificielle

Source : Engadget

Contrairement à la Silicon Valley, l'industrie du cinéma hollywoodienne a mis un certain temps à se lancer dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais les choses sont en train de changer.Presque vingt ans après avoir produit le film, Warner Bros. Pictures se lance dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en s'associant à Cinelytic. La firme, spécialisée dans l'analyse prédictive pour le cinéma et l'industrie du divertissement, a été lancée en 2015 et possède un montant de financement estimé à 2,3 millions de dollars. L'annonce de ce partenariat a été faite à l'occasion du CES de Las Vegas Concrètement, que va apporter Cinelytic à la Warner ? Pour l'heure, il s'agit d'un «» qui ne concerne que la branche internationale - donc non américaine - du studio de production. Cinelytic va être en charge d'analyser les données de distribution des films à travers les pays, afin d'identifier quel type de contenu correspond mieux à quel pays.Cinelytic, qui a lancé un nouveau projet de management de données de distribution l'année dernière, tentera ainsi «[ les acteurs,. ]». Il s'agira également d'aider les décideurs de Warner Bros. à comprendre les données de leurs films. Darcy Antonellis , ancienne directrice exécutive des opérations numériques de Warner Bros. et Time Warner, a prédit dans un communiqué qu'Hollywood «» au cours de l'année à venir.Dans les dix prochaines années, continue-t-elle, «».Comme l'expliquedans cette enquête fouillée sur le sujet, Cinelytic a acquis une certaine réputation à Hollywood, si bien que «», notamment en Belgique et en Israël.