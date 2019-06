Samsung développe ses capacités autour des puces d'accélération de réseaux de neurones

Samsung va massivement embaucher pour augmenter ses capacités de production

L'entreprise va investir près de 100 milliards de dollars dans le développement de puces neuronales

Source : Neowin

L'est aujourd'hui incontournable dans le milieu des nouvelles technologies et toutes les sociétés cherchent à mettre au point leurs propresdédiées.est bien évidemment à la manœuvre et a annoncé récemment son intention d'accélérer la production de ses). Pour ce faire, et parvenir à ses objectifs, la firme va multiplier les embauches et créer 2 000 emplois d'ici 2030.» indique Inyup Kang, le président de System LSI Business, chargé de la conception de ces processeurs.La marque a déjà commencé à. C'est le cas avec le processeurqui équipe ledans sa version européenne. Le smartphone est le premier appareil Samsung à posséder une puce dédiée au traitement des. Il permet notamment d'optimiser le traitement photo ainsi que laopérée par l'appareil.L'entreprise veut désormais aller plus loin et. L'objectif, à terme, est la conception de processeurs, des puces possédant. 15 000 embauches supplémentaires et un budget de 100 milliards de dollars sont déjà prévus parpour y parvenir d'ici 10 ans.