Intel souhaite que ses robots puissent utiliser les objets de votre quotidien

Référencer les objets du quotidien

Vers une intelligence adaptative

Source : TechCrunch

Un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres, que d'imaginer des robots autour de nous, à effectuer certaines des tâches qui nous incombent.Les chercheurs d'dans le domaine de l'travaillent actuellement avec l'Université de San Diego et Stanford, sur une base de données baptisée PartNet , qui recense quantité d'objets en 3D de manière très détaillée.Cette base de données est unique, et déjà très demandée par les entreprises de robotique. En effet, elle parvient à, ce qui permet de développer des, pour que des intelligences artificielles soient ensuite capables de les reconnaître et les manipuler dans le monde réel. Par exemple, l'image que vous pouvez voir ci-dessus montre un robot muni d'un bras, en face d'un four à micro-ondes. Pour que le robot puisse l'utiliser, et réchauffer vos petits plats, il devra être capable deen façade, leurs fonctions, etLes robots utilisant la base de donnéesn'ont bien sûr pas accès à un seul four à micro-ondes, rapidement généré sur un moteur 3D, mais aux 570 000 pièces de plus de 26 000 objets différents, avec une mise en relation des pièces remplissant un rôle similaire, d'un objet à l'autre.Autrement dit, une fois que l'aura assimilé les données, et qu'elle aura été entraînée à utiliser un de ces objets, elle devrait être capable de r! Vous l'aurez compris, si nous avons pris l'exemple du micro-ondes, la base de données comprend bel et bien une multitude d'objets, de la simple lampe à l'ordinateur, aux valises, en passant par montres, fauteuils et autres portes, etc.Il s'agit encore bien entendu deet de travaux en cours, et la robotique se tournera peut-être en priorité vers d'autres applications. Pourtant, les robots domestiques pourraient vraisemblablement devenir des aides précieuses dans un avenir proche, notamment pour, à accomplir des tâches du quotidien.