Des associations s’opposent à la reconnaissance faciale, testée dans 2 lycées en France

La portée pédagogique de la reconnaissance faciale

Banalisation de la reconnaissance faciale

Source : CNET

Après l'annonce d'un test sur la voie publique lors du carnaval de Nice , las'invite dans les établissements d'éducation. Et ce n'est pas du goût de tout le monde.En effet, il y a quelques semaines, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) déclarait que la technologie serait mise à l'essai dans: le lycée Ampère à Marseille et le lycée les Eucalyptus à... Nice. Initialement prévue en janvier, l'installation doit finalement intervenir au mois de mars.D'après les responsables, le but de cette expérience est double. Il s'agit tout d'abord d'un outil d'aide à la sécurité, permettant notamment de repérer l'intrusion de personnes non autorisées. Mais le projet posséderait également un volet pédagogique. Il offrirait la possibilité à des étudiants en électrotechnique et en systèmes électroniques numériques de mettre en pratique les connaissances apprises pendant leurs cours.Des arguments qui n'ont apparemment pas convaincu tout le monde car, à quelques jours de la mise en œuvre prévue,auprès du tribunal administratif de Marseille. Il s'agit de la Quadrature du Net , la Ligue des droits de l'Homme , la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques des Alpes-Maritimes et le syndicat CGT Educ'Action des Alpes-Maritimes.Dans leur requête, les organisations pointent du doigt ce qu'elles considèrent comme une dérive sécuritaire. Selon elles, «», en contribuant à «». La polémique autour de la reconnaissance faciale est donc loin d'être terminée.