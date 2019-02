Unity crée un jeu vidéo exclusivement destiné à tester des intelligences artificielles

Mettre à l'épreuve son intelligence artificielle

100 000 dollars de prix à la clé

Les prouesses de l'intelligence artificielle ne cessent de faire la une des journaux internationaux, alors que les recherches dans ce domaine continuent de prendre une dimension toujours plus importante au fil des années. Récemment,, la déclinaison de l'IA DeepMind, est sortie victorieuse d'une confrontation historique face à deux des meilleurs joueurs du monde de Starcraft II.Pour intensifier et renforcer nos connaissances sur ce segment, certaines entreprises n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. C'est par exemple le cas du célèbre développeur de jeux vidéo Unity, à l'origine d'un jeu uniquement destiné aux ingénieurs spécialisés dans l'intelligence artificielle et le: l'Obstacle Tower Challenge. Le but étant de mettre à l'épreuve les IA du monde entier dans le cadre d'un concours commun.L'Obstacle Tower Challenge repose sur un principe simple : un jeu de plateforme standard matérialisé par une tour constituée de cent étages. A chaque étage, l'intelligence artificielle a pour mission de résoudre une série de puzzles ou une problématique. En cas de succès, elle accède à l'étage suivant. Mais attention : plus l'IA avance dans le jeu, et plus le niveau de difficulté augmente, peut-on lire dans un communiqué de presse De toute évidence, le centième étage constitue l'objectif final pour chaque équipe d'ingénieurs à l'origine d'une intelligence artificielle. Ce challenge sera également l'occasion pour eux d'observer leur bébé dans les moindres détails, puisque chaque action est chronométrée par le jeu. De quoi avoir unde données intéressant, et une idée globale de la puissance des IA.La première étape du concours débutera le lundi 11 février jusqu'au 31 mars, et se cantonnera aux 25 premiers étages de la tour. Avant qu'un second tour organisé entre le 15 avril et le 25 mai se consacre aux 100 étages. Annoncés le 14 juin 2019, les gagnants de cette compétition repartiront avec des prix d'une valeur de 100 000 dollars.