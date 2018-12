Des visages ultra-réalistes entièrement générés par une IA

Des visages plus vrais que nature



© NVIDIA

Une création de visages assurée par des GAN

Source : Futurism

Plus tôt dans l'année, les «» avaient déjà fait parler, permettant d' incruster le visage d'une célébrité dans une vidéo, pornographique par exemple. Grâce aux chercheurs de NVIDIA, l'intelligence artificielle semble avoir réalisé des progrès bluffants.En effet, les ingénieurs ont élaboré un système pouvant. Vous trouverez un échantillon ci-dessous : saurez-vous dissocier les photos réelles des créations de l'IA ? La solution plus bas.Réponse : aucun de ces visages n'est réel. Tous ont été créés artificiellement par un programme.De plus, l'algorithme est capable de. En effet, il s'inspire à chaque fois de deux photos, une « source » et une « destination ». La première sert à déterminer un « style » : forme du visage, yeux, longueur de cheveux, lunettes, etc. Le programme va alors générer une photo proche de la « destination », mais en s'appuyant sur les caractéristiques de la « source ».Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont exploité la puissance d'un type particulier de réseaux de neurones, les. Le principe consiste à entraîner deux algorithmes distincts de, avec des millions de photos réelles. Ensuite, le premier génère un faux visage et le soumet au second, qui doit déterminer s'il est vrai ou non. Et ce procédé est répété jusqu'à ce que le deuxième soit leurré par l'humain artificiellement créé.Une telle avancée pourrait notamment permettre de créer des personnages de jeux vidéo ultraréalistes. Mais la technologie ne risque-t-elle pas d'être aussi utilisée pour créer de fausses informations, par exemple en période électorale ? Pour se prémunir de ce danger, il faudrait donc certainement créer une nouvelle IA, plus puissante encore, qui ne se laisserait pas berner par ces fakes.