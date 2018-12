IA : Microsoft va lancer une formation pour les professionnels

Encore plus de techniciens de l'IA

Les professionnels et les plus jeunes également visés

À l'occasion d'une conférence ce jeudi 20 septembre, Carlo Purassanta, le dirigeant de Microsoft France, a fait deux grandes annonces. La première concerne l'ouverture de la seconde promotion de son école dédiée à l'Intelligence Artificielle. Lors de l'ouverture, 24 élèves avaient été sélectionnés. La prochaine promotion devrait accueillir 10 groupes de 24 élèves - parmi lesquels 80% de filles, espère Microsoft. Carlo Purassanta explique à ce propos queLes élèves vont suivre une formation de 7 mois sur le campus et seront ensuite placés durant un an en contrat de professionnalisation dans l'une des entreprises partenaires.Microsoft se tourne également vers les plus jeunes avec un partenariat avec l'association UnisCité, ayant pour objectif de sensibiliser les plus jeunes, entre 8 et 16 ans aux rouages de l'IA et du codeMicrosoft n'oublie pas non plus son engagement envers les professionnels et annonce la formation de 300 000 personnes en trois ans. Pour cela l'entreprise s'est associée à Adecco dans le but d'offrir des formations certifiantes sur l'Intelligence Artificielle. D'ici 2020, plus de 4 000 personnes devraient obtenir la certification.