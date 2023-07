Un épisode entier de South Park généré par IA... en pleine grève hollywoodienne

L'histoire du jour aurait tout à fait pu être le scénario d'un épisode de South Park écrit par Trey Parker et Matt Stone et pourtant, elle est vraie. L'entreprise Fable Studios, qui souhaite mener une étude sur la télévision générative, est en train de développer une IA dénommée Simulation. Annoncée comme étant capable « d'écrire, d'animer, de diriger, de faire jouer et d'éditer » toute production audiovisuelle, elle a été chargée de créer un épisode complet de South Park.

Il est cependant important de noter que si le projet existe bel et bien, le site The Simulation, ainsi que l'équipe présentée et les offres d'emplois sont fausses et font partie du happening. Autant dire que le pari est réussi puisqu'en utilisant un prompt et en paramétrant un certain nombre de choses, Simulation a créé un épisode complet de 23 minutes.

On remarque quelques problèmes visuels, des soucis évidents de mise en scène et un manque flagrant de justesse dans les blagues, mais, dans l'ensemble, le résultat est impressionnant quand on sait que personne n'est intervenu. L'épisode est correctement construit et s'offre même le luxe de faire porter le scénario sur l'IA. Eric Cartman est en effet convaincu qu'elle est supérieure, et il veut l'appliquer à l'ensemble du cinéma pour le prouver.

« Nous pensons que c'est le bon moment. En publiant nos recherches, nous espérons que les syndicats d'Hollywood négocieront des protections très fortes pour que les producteurs ne puissent pas utiliser d'outils liés à l'IA sans la permission expresse des artistes », a déclaré Edward Saatchi, président de Fable Studios.