Face à Netflix, 14 saisons de NCIS, 24 de South Park, 12 de Bob l'Eponge... découvrez Paramount+ !

Avec ce prix, sa page d'accueil et plus globalement son interface, Paramount+ se pose davantage comme un concurrent à Disney+ qu'à Netflix ou Prime Video. En effet, des menus colorés permettent, après avoir sélectionné un classique profil, d'afficher les séries et films en fonction des chaînes du groupe dont elles proviennent : Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Smithsonian Channel et les contenus originaux de Paramount+. Ces « marques » sont également accessibles en haut de l'interface, qui sépare séries et films.