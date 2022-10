Universal+ débarque en France : ce qu'on sait sur ce nouveau "concurrent" de Netflix

Déjà disponible dans d'autres régions du monde (et sous le nom Peacock aux États-Unis et Sky en Europe), Universal+ va bientôt se lancer en France. S'il faut encore attendre pour en connaître les modalités de coût et de distribution (visiblement non exclusive), un lancement pour « fin 2022 » est actuellement visé. Des « partenaires clés » sont cités dans le communiqué d'annonce. On pense en premier lieu à Canal+, avec qui un partenariat de longue durée pour la diffusion de films était récemment signé.