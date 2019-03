WTF : Au Vatican, les Gardes suisses auront désormais des casques imprimés en 3D

Une fabrication beaucoup plus rapide

Un nouveau casque moins cher et plus léger

Source : The Verge

Laest une institution séculaire. L'armée pontificale a été fondée en 1506 et regroupe aujourd'hui 135 hommes. Son uniforme traditionnel, que l'on peut qualifier de bigarré, a été introduit en 1914. La modification de l'un de ses éléments peut donc faire figure d'événement.Mais même le Vatican entend vivre avec son temps. En effet, depuis le 22 janvier, les Gardes suisses ont reçu de nouveaux casques. Ils ont alors abandonné leur traditionnel « morion » en acier poli et l'ontpar un nouveau couvre-chef en plastique. Et ce n'est pas la seule particularité de ce dernier, puisqu'il fait également appel àLe nouveau modèle a en effet été conçu à partir d'un scan d'un casque du XVIe siècle. Il est produit par une imprimante 3D HP, un travail qui ne prend « que » 14 heures par pièce. Une broutille comparée aux 130 heures de fabrication nécessaires à l'ancienne version du morion.Ce nouveau mode de production présente un certain nombre d'avantages pour le Vatican. En plus d'être plus rapide à fabriquer, le nouveau casque est également: 800 euros, contre 5 000 euros pour son prédécesseur. Il est, de surcroît,, n'affichant que 570 g sur la balance, alors que le morion métallique pesait 2 kg.Pour autant, la Garde suisse n'entend pas faire de concessions en matière de sécurité. Entièrement, le nouveau modèle est présenté comme aussi robuste. De plus, il intègre des fentes de ventilation et est résistant aux rayons UV. Un atout non-négligeable pour des soldats qui passent une grande partie de leur temps au soleil.