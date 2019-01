Imprimer du verre en 3D, une prouesse réalisée par le MIT

© 3D Printing and Additive Manufacturing

Un contrôle minutieux de la température du verre en fusion

Des objets en verre plus précis

Si l', ou fabrication additive, révolutionne petit à petit les usages, elle n'était généralement associée qu'à certaines matières comme le plastique ou le métal. Mais cinq chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont montré qu'il était possible deEn réalité,, la machine mise au point par les scientifiques, est une amélioration de celle qu'ils avaient élaborée quelques années auparavant (G3DP). Son principe : chauffer le verre dans un four, afin de le rendre plus malléable. Ce verre en fusion passe ensuite dans une buse d'impression résistant à de très hautes températures, pour se fluidifier et être déposé par couches successives.Le problème de ce premier système était qu'il engendrait des écarts entre le design prévu de l'objet et le résultat obtenu. Pour éviter ces anomalies, les chercheurs ont doté leur création d'un, pour maîtriser précisément la température. Ils contrôlent ainsi l'évolution de la matière, de son passage à l'état de verre en fusion à son refroidissement final, en prenant soin qu'aucune impureté ne se glisse lors de la cristallisation.Avec ce système, couplé à un dispositif desur quatre axes, les scientifiques sont parvenus àde leur fabrication. L'imprimante G3DP2 pourrait également être utilisée de façon répétée, une propriété inédite, qui ouvre la voie à sonD'après ses concepteurs, les fabricants pourraient ainsi avoir accès à un nouveau type de blocs de construction, tirant profit des caractéristiques uniques du verre, telles que la transparence, la résistance et la stabilité chimique.