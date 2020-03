La marine britannique travaille sur un sous-marin militaire autonome de grande taille

© Pixabay

Armé et autonome

La Grande-Bretagne se lance

D'une longueur attendue d'une trentaine de mètres, ce drone «» serait, en son genre, le plus grand au monde. Et il sera armé.Le projet a été rendu public par la publication d' un communiqué sur le site de la Royal Navy. Rédigé par l'amiral Anthony Radakin, il précise que le vaisseau, baptisé Manta, aura un rayon d'action de 3 000 milles nautiques, soit environ 5 500 kilomètres. Ce XLUUV («») disposera d'un armement, signifiant que la Grande-Bretagne a rejoint les Etats-Unis dans le développement de drones de combat sous-marins de grande taille.Pour H.I. Sutton, à la rédaction de, les XLUUV pourraient être adoptés plus largement par la Royal Navy. Le secteur a déjà vu de nombreuses initiatives , y compris à des fins non militaires. Néanmoins, selon le média New Scientist , l'U.S Navy s'est déjà engagée dans un projet similaire, baptisé CLAWS. Des pays comme la Chine, la Corée du Sud ou le Japon se sont aussi lancés dans le développement d'AUV ().La Grande-Bretagne ne veut donc pas rester en retrait, bien qu'elle ne souhaite pas non plus augmenter le nombre de sous-marins à propulsion nucléaire dont elle dispose. Ici, l'appareil devrait reposer sur des batteries et un moteur diesel. Le rédacteur précise : «Steve Hall, le P.-D.G. de la Society for Underwater Technology (SUT), a déclaré que le Manta devrait ainsi aider le pays à surmonter de nouveaux défis. Ces XLUUV doivent aussi entraîner des modifications sur les règles de navigation censées empêcher les collisions dans les eaux internationales.ajoute : «».Le Manta doit être réalisé par la société britannique MSubs, qui conçoit déjà des sous-marins de petite et grande tailles, notamment pour les Navy SEAL, la force d'opérations spéciales américaine.