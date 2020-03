Elon Musk estime que les avions de chasse seront bientôt complètement remplacés par des drones

La nouvelle ère des drones de combat semi-autonomes

Opposition aux « robots tueurs »

Source : Popular Mechanics

La semaine dernière, Elon Musk était invité par l'Air Force Association au symposium Air Warfare, un événement consacré à l'industrie aérospatiale américaine, en particulier dans la Défense nationale. Devant un parterre de militaires de l'US Air Force, l'entrepreneur a effectué une déclaration qui a dû faire grincer quelques dents.Face à une audience composée d'officiers de l'armée de l'air, le dirigeant a en effet sonné le glas des méthodes traditionnelles de combat aérien. «», a-t-il tonné, laissant entendre que les pilotes conduisant ces engins pourraient prochainement devoir trouver une autre activité. Musk a toutefois ajouté qu'il ne se réjouissait pas de ce constat : «».Ensuite, sur Twitter , le patron de SpaceX a enfoncé le clou. Rebondissant sur son propre avis quant à la nécessité de produire un concurrent au F-35, un des avions de chasse les plus modernes conçu par le Pentagone, il a brièvement décrit la machine idéale. «», a-t-il expliqué. Avant de livrer un pronostic sans détour : «».Pour aller dans le sens d'Elon Musk, il faut reconnaître qu'un drone possède de nombreux avantages sur un avion piloté par un humain. Car construire un robot volant permet de s'affranchir des contraintes associées au pilote : poids supplémentaire, approvisionnement en oxygène, régulation de la température, verrière transparente pour une vue dégagée... Se concentrer sur la production de drones pourrait donc induire une réduction des coûts de fabrication.Mais si l'idée peut séduire des décideurs, elle n'est néanmoins pas du goût de tout le monde. Ainsi, ces derniers mois, les initiatives se sont multipliées pour faire interdire les armes autonomes mortelles, comme avec la « Campaign to Stop Killer Robots » auprès des Nations Unies.