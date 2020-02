Le Pentagone veut investir dans des drones chasseurs de drones dotés de filets

Un drone combiné à des capteurs et des radars

Lire aussi :

Test DJI Mavic Mini : le petit Rocky du drone

Une précision redoutable

Source : Engadget

D'après Defense One , le partenariat signé entre le Pentagone et l'entreprise Fortem Technologies, basée dans l'Utah, fait mention de plusieurs millions de dollars.La démocratisation des drones peut parfois poser de réels problèmes, notamment dans le domaine de l'aviation. En cas de menace, l'armée américaine a le droit de les abattre mais cela n'est pas sans risques, particulièrement dans les zones urbaines où les débris sont susceptibles de faire des dégâts.Avec son filet, le « Drone Hunter » (littéralement «»), objet du, permet de pallier ce risque, et présente un autre avantage : en rapportant le drone saisi, il offre à l'armée américaine la possibilité de l'analyser afin de déterminer d'où il vient et la raison pour laquelle il se trouvait à l'endroit précis de sa capture.Le Drone Hunter est équipé de SkyDome , un système anti-drone ultra développé. Ce dernier combine capteurs et radars dans le but d'identifier n'importe quel drone, contrairement à d'autres dispositifs qui analysent les signaux échangés entre un drone et son opérateur, écartant la possibilité de repérer les engins entièrement autonomes. Afin de booster sa précision, le système SkyDome utilise également des radars situés au sol, appelés TrueView.Quand un objet suspect est détecté, l'IA, combinée à la reconnaissance d'images, entre en action afin de déterminer s'il représente un danger quelconque : l'algorithme «», explique Adam Robertson, co-fondateur de Fortem Technologies.Drone Hunter est ainsi capable de différencier les oiseaux des drones, mais aussi les drones menaçants des drones lambdas, ce qui devrait permettre d'éviter les erreurs et de minimiser les conséquences sur la faune. Une fois lancé, le système agit comme un prédateur chassant sa proie, et peut même voir son objectif à des centaines de mètres de dsitance. Lorsqu'il l'atteint,le drone chasseur déploie alors son filet pour l'attraper.Ce n'est pas la première fois qu'un tel système est mis au point. En 2016, des chercheurs de l'université du Michigan avait conçu un appareil capable d'en capturer un autre avec un filet, mais le système était bien moins développé que ne l'est le Drone Hunter.