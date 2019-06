Une flotte robotique pour cartographier 100% des fonds sous-marins d'ici 2030

Détail des récompenses décernées

Les nouvelles technologies au service de l'exploration

Sources : NewScientist, Xprize

L'Ocean Discovery XPrize a récemment récompensé des équipes utilisant des appareils robotisés pouret faire des relevés de la composition chimique sous-marine, dans le but de produire un atlas complet d'ici 2030.Pour pouvoir concourir, les participants devaient développer un navire autonome, capable de cartographieren 24 heures, jusqu'à une profondeur de 4 kilomètres. De plus, les cartes produites devaient être d'une résolution suffisante, avec au moins un relevé tous les cinq mètres. L'appareil devait aussi prendre 10 images du fond océanique, dans un but archéologique, biologique ou géologique. Les finalistes ont été mis à l'épreuve fin 2018, au large des côtes de Kalamata, en Grèce.Le premier prix, d'une valeur de 4 millions de dollars, a été remis à, une équipe internationale de chercheurs basée aux États-Unis. Leur appareil, le SeaKIT, utilise différentes techniques, dont un sonar pour mesurer la profondeur des eaux, et a pu produire une carte en 48 heures. L'appareil est constitué de deux parties : la première est unqui se rend à l'endroit désiré et qui reste en surface, la seconde est constituée d'un drone sous-marin chargé de faire les mesures. L'équipe japonaise dea quant à elle remporté la deuxième place avec à la clé un prix d'un million de dollars.Un prix supplémentaire avait aussi été mis en jeu pour récompenser les participants développant- en l'occurrence un colorant respectueux de l'environnement marin - et de remonter de manière autonome jusqu'à sa source. C'est l'équipe d', composée d'étudiants de San José aux États-Unis qui a remporté ce prix de 800 000 dollars, bien que leur création n'ait pas réussi à remonter la piste jusqu'au bout dans le temps imparti. L'équipe de, basée en Floride, a remporté la deuxième place et un prix de 200 000 dollars.Établir une carte exhaustive des océans permettrait sans doute de, ainsi que des vestiges de navires disparus, explique Jyotika Virmani, Directrice de l'Ocean Discovery XPrize. «. »En effet, ce type d'exploration est reconnu comme particulièrement difficile. D'où l'importance de mettre au point ce type de technologie autonome, qui permettrait aussi de suivre les mouvements de populations d'espèces marines, leur densité, et éventuellement d'assister les secours lors de missions de sauvetage, après des crashs ou des naufrages.