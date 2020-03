Google lance TensorFlow Quantum, une bibliothèque logicielle open-source dédiée au quantique

© TensorFlow

Modèles hybrides

De nouveaux usages à venir

Selon le géant américain sur son blog , TensorFlow Quantum «».TFQ serait donc, d'après son nom, une variation quantique de TensorFlow, le moteur dédié à l'apprentissage machine que Google propose depuis 2015. Cette fois, il s'agit de mélanger les deux univers du quantique et dupour créer ce que l'enseigne nomme des «».Car cette bibliothèque est effectivement hybride. Elle reprend TensorFlow et y ajoute Cirq, un outil porté sur l'informatique quantique et également développé par Google. Celui-ci se chargera de fournir des algorithmes aptes à être exécutés par l'API de TensorFlow. Google détaille ainsi : «».Ce concept hybride doit ainsi permettre aux chercheurs d'explorer de nouveaux types de systèmes. Une étude a été publiée vendredi 6 mars, soit trois jours avant la diffusion publique de TFQ. Elle dit illustrer «».En outre, Google prédit : «».Cela dit, Google, qui a réalisé TFQ en partenariat avec l'université de Waterloo, la compagnie X et Volkswagen n'est pas la première à s'investir dans l'apprentissage machine basé sur un système hybride. Très récemment, D-Wave a lancé un nouveau service également basé sur ce principe.