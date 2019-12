Fujitsu développe une technologie d'analyse comportementale basée sur la vidéo

© Fujitsu

Une centaine d'actions de base connues à l'avance

Exemple de combinaisons d'actions de base à considérer comme suspectes (© Fujitsu)

90 % de précision en moyenne

Fujitsu, géant japonais des technologies de l'information et de la communication présent dans plus de 100 pays, a annoncé, le 25 novembre 2019, avoir développé une technologie d'intelligence artificielle mise au point par ses laboratoires et son centre de recherche et de développement. La technologie Actlyzer s'appuie sur l'IA pour reconnaître une multitude d'activités et de comportements humains, à la fois subtiles et complexes, à partir de vidéos et sans avoir besoin de grandes quantités de données.Généralement, les technologies faisant appel au(apprentissage en profondeur) nécessitent une masse très importante de données et d'informations vidéo pour que les systèmes puissent décrypter les comportements individuels, ce qui prend souvent plusieurs mois pour introduire l'IA fonctionnelle sur le terrain.Fujitsu, de son côté, a mis au point une technologie qui va plus loin que la simple reconnaissance des mouvements et actions génériques, comme la marche, le hochement de tête ou le fait de tendre la main. La firme a développé une solution capable de reconnaître des mouvements humains encore plus complexes, comme un individu suspect, ou encore un consommateur sur le point de faire son achat. L'IA est formée pour reconnaître une centaine d'actions de base à l'avance.On peut donc imaginer divers cas d'usage de cette technologie, en ayant conscience de son déploiement rapide comparée à une solution d'analyse comportementale vidéo traditionnelle. Ainsi il y a, par exemple, l'aspect sécuritaire : devant une porte, un bâtiment ou un distributeur, ou encore l'aspect marketing : dans un magasin ou devant un stand.Pour l'heure, Fujitsu fait état d'une précision moyenne de 90 % dans la reconnaissance des dizaines actions de base. Notons aussi que le système fonctionne aussi bien sur des sujets statiques que sur des personnes en marche ou en train de courir.Fujitsu proposera Actlyzer aux clients japonais avant la fin de l'année, avant de se lancer sur le marché international.