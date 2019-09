10 atomes : c'est l'épaisseur de ce nouvel isolant thermique qui va rétrécir nos smartphones

Jusqu'à 50 000 fois plus mince que les matériaux isolants actuels

Contrôler l'énergie vibratoire

Une découverte qui pourrait rendre noset ordinateurs portables encore plus compacts... mais qui ouvre surtout la voie au nouveau domaine de la phononique, avec l'objectif de contrôler l'énergie vibratoire à l'intérieur des matériaux.Dans leur article publié le 16 août dans Science Advances , des chercheurs du département de génie électrique de l'Université de Stanford, en Californie, ont présenté l'novateur qu'ils ont mis au point. Jusqu'àque les matériaux isolants actuels, il permettrait de rendre les futurs smartphones et ordinateurs portables encore plus compacts.Bien sûr, l'intérêt premier reste de, pour lesquels la chaleur peut contribuer à des dysfonctionnements. Voire pire : dans certains cas, un problème de température peut provoquer l'explosion de la batterie au lithium . Actuellement, la température des appareils électroniques est régulée par du verre, du plastique et des couches d'air.Les chercheurs de Stanford ont alors eu l'idée d'sur des points chauds. Le résultat va au-delà de toute espérance : leur isolant, de seulement dix atomes d'épaisseur, est capable de fournir une isolation thermique équivalente à celle d'une feuille de verre 100 fois plus épaisse.La chaleur ressentie à travers les smartphones et les ordinateurs portables est en faità haute fréquence. C'est cette nuance qui a donné l'idée aux chercheurs, qui reprend toutefois le concept d'un isolant thermique classique : il ne s'agit que de couches d'air entre des feuilles de différents matériaux dont l'épaisseur est variable.Comme l'explique Sam Vaziri, chercheur à l'Université de Stanford et co-auteur de l'étude, «».L'équipe de recherche de l'Université de Stanford a utilisé une « feuille » de graphène et trois « feuilles » d'autres matériaux de trois atomes d'épaisseur, superposées pour créer un. Les vibrations thermiques sont alors amorties et perdent une grande partie de leur énergie en traversant chacune des couches.Les chercheurs doivent à présentqui permettrait de pulvériser ou déposer leur isolant thermique directement sur les composants électroniques pendant leur fabrication. Mais une nouvelle voie de recherche s'ouvre à eux : la. En effet, les scientifiques espèrent parvenir àComme l'explique Eric Pop, professeur à l'Université de Stanford et co-auteur de l'étude : «».