Les États-Unis interdisent les batteries lithium-ion en soute dans les avions

Les batteries interdites de soute aux États-Unis

Une interdiction qui concerne les vols commerciaux (ceux que l'on prend tous) et qui imposera donc d'emporter smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres dans la cabine.Selon la secrétaire des transports Elaine Chao : «». Une décision qui prometdes passagers à bord.En d'autres termes, toutes les batteries devront êtreet il faudra veiller à ce que la charge de ces dernières n'excède pas les 30 %. Difficile toutefois de savoir comment cela sera contrôlé et ce qu'il adviendra d'un iPhone qui embarque avec 100 % de batterie (ce qui est assez rare cela dit). Rappelons que cette même interdiction est déjà entrée en vigueur en Chine.Cette interdiction vise évidemment à réduire les risques d'accident provenant de lades cellules contenant du lithium et. Évidemment, les vols nationaux sont eux aussi concernés.Une décision qui découle des incidents qui se sont multipliés ces dernières années, dont bien souvent des départs de feu. À voir maintenant si l'Europe sera également concernée prochainement...