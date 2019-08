La machine à voter impiratable de la DARPA victime d'un bug à la Defcon

Credit : Roger Kisby

La machine qui valait 10 millions

Une mauvaise publicité

Source : CNet

Problème : aucun test ou piratage n'a pu avoir lieu, la machine ayant été victime de bugs avant tout essai. Un comble pour un appareil ayant coûtéLaest l'un des événements les plus importants, sinon le plus important, dans le domaine de la cybersécurité. Elle se tient chaque été à Las Vegas et de grandes institutions y présentent leurs avancées en termes de protection face aux criminels du Net.La(pour) en fait partie. Rattachée au département de la Défense aux États-Unis, elle a annoncé en mars 2019 une, ayant confié à l'entreprise Galois un budget de 10 millions de dollars pour la conception d'un logiciel open-source permettant de voter électroniquement. L'agence a bien sûr insisté sur la sécurité de l'appareil, une quelconque faille pouvant mener à des manipulations des élections à venir.Problème : la machine a fait face à desau moment même de son installation. Galois a pourtant apporté cinq machines à voter, mais chacune d'entre elles a eu un bug. Harri Hursti, le responsable du Voting Village, un événement au sein de la Defcon centré sur ces machines à voter, a reconnu : «».Les hackers n'ont donc pas pu mettre la machine à l'épreuve. Joe Kiniry, l'un des scientifiques, affirme pouvoir résoudre trois des cinq défauts et tenter de résoudre les deux autres avant la fin de la Defcon.Pour la DARPA, c'est cependant une mauvaise publicité de plus. À l'édition 2017 de la Defcon, les hackers étaient parvenus à « casser » des dizaines de ces machines et avaient affirmé que «». Un pirate avait réussi à obtenir un accès à l'une d'elles en utilisant un simple ordinateur fonctionnant sous Windows XP. L'édition 2019 devait. À noter que la machine à voter de la Defcon a tout de même remporté un prix de l'excellence en cybersécurité en 2018.Une fois ces problèmes résolus, la machine pourra finalement être testée et ses défis de sécurité relevés. Pour les États-Unis, l'enjeu est deen toutes circonstances : le projet de la machine à voter inviolable est devenu central après les soupçons d'intervention de la Russie dans les élections américaines de 2016.