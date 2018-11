Pirater les élections américaines ? Littéralement un jeu d’enfant

90% des enfants sont parvenus à pirater le site en moins de 30 minutes

Des sites factices supposément plus sécurisés que les originaux

À l'heure où les manipulations entourant l'élection dedemeurent inquiétantes, une révélation plus étonnante encore vient d'être dévoilée par un enfant de 11 ans. Les sites Internet mis à disposition par certains États pour le vote électronique sont de véritables passoires.Aussi doués soient ces enfants dans leur art, la facilité déconcertante avec laquelle ils sont parvenus à déjouer les sécurités de ces sites factices reste inquiétante pour la démocratie américaine.Sur les 39 enfants âgés de 8 à 16 ans participant à l'expérience du Voting Village de la Defcon, 35 sont parvenus à pirater le site en moins d'une demi-heure. Ce faisant, les surdoués ont pu modifier le nom des candidats en lice, et même altérer le comptage des voix.», déclare le professeur Matt Blaze de l'université de Pennsylvanie, qui a aidé à la mise en place de l'expérience. «», ajoute-t-il.Un effet d'esbroufe, pour l'Association Nationale des Secrétaires d'État qui, dans un communiqué , discrédite l'expérience.Selon elle, les sites mis en place par la Defcon ne sont en rien semblable à la réalité des dispositifs mobilisés lors de véritables élections.De leur côté, les organisateurs concèdent qu'il aurait été très complexe de recréer à l'identique les sites Internet qu'utilisent effectivement les États américains. Matt Blaze répond pour sa part que certaines répliques étaient en réalité plus rigoureusement sécurisées que les originaux.