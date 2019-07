Aux US, Microsoft fait la démo de ses machines à voter "plus sûres" et plus accessibles

© Microsoft

Une machine test qui définit l'avenir de la machine à vote selon Microsoft

L'éditeur renforce son système de vérification des bulletins en vue de la présidentielle 2020

Source : Engadget

s'est placé depuis quelques mois en garant de la sécurité des votes américains. L'entreprise a récemment présenté le système ElectionGuard , une technologie permettant de vérifier lescomptabilisés lors des l'élections.L'éditeur de Redmond va désormais plus loin et a présenté sa première, intégrant sa solution technique. L'appareil reste pour le moment un prototype, et le constructeur l'a bricolé en combinant uneet une, la manette développée par Microsoft pour les personnes à mobilité réduite.Cette machine ne sera toutefois pas présente dans les bureaux de vote lors de l'de novembre 2020. Microsoft ayant fait le choix de l'open-source,pourra équiper des appareils provenant de constructeurs tiers, et faire ainsi l'objet de partenariat avec les entreprises équipant environ la moitié des Etats américains.Comme la Surface en son temps, lade Microsoft pourrait devenir un moyen de, et d'éprouver des recommandations quant à son interface et sa conception.va quant à lui être testé durant cette période électorale majeure ; Microsoft pilotera la plateforme pour. L'entreprise a déjà intercepté 781 tentatives d'intrusion en provenance principalement de Russie, d'Iran ou de Corée du Nord.