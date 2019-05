San Francisco a interdit la technologie de reconnaissance faciale dans ses services publics

Un décret pour laisser le temps à l'administration d'étudier cette technologie

Une technologie de reconnaissance source de discriminations

Source : TechCrunch.

San Francisco a décidé de prendre le problème à bras-le-corps, et ça risque de ne pas plaire aux entreprises de la tech. Le Conseil des Autorités de la ville vient de voter en faveur d'une interdiction de l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale par ses agences publiques, y compris et surtout par la police. Mais Aaron Peskin, l'un des membres du conseil ayant introduit le décret, assure qu'il ne s'agit pas là d'une «», mais plutôt d'une prise de recul.Bien moins qu'une mesure sortie du chapeau, le Conseil des Autorités de la ville a défendu ce décret comme «».Aaron Peskin veut également tordre le cou à l'idée selon laquelle ce projet est technophobe en le décrivant comme un moyen «» des technologies de surveillance à l'avenir. Ce nouveau décret imposera aussi aux départements de la ville d'obtenir une autorisation préalable pour se doter de nouveaux équipements de surveillance.Si les policiers pourront toujours avoir recours à des caméras de surveillance sur leurs uniformes et à des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation, les technologies de reconnaissance faciale ne pourront plus être utilisées par 53 départements de la ville. Bien que selon CNN les autorités n'utilisent plus cette technologie depuis 2017, cette mesure prend davantage une dimension symbolique : «», tonne Aaron Peskin.Et pour cause : il a été démontré plus d'une fois que cette technologie avait davantage tendance à discriminer les «», aux premiers rangs desquels les personnes noires, hispaniques ou même transgenre. Face à constat, Facebook, Google, Microsoft ainsi que cinq grandes universités américaines ont récemment enjoint Amazon à ne plus vendre sa technologie de reconnaissance faciale,, aux autorités policières.San Francisco fait aujourd'hui cavalier seul dans une mesure aussi radicale, mais Okland et Berkeley pourraient bientôt lui emboîter le pas.