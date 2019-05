Chewbacca donne son nom à un coléoptère à la pilosité fournie

Trigonopterus chewbacca © ZooKeys

Un hommage à Peter Mayhew

Un insecte aux pattes velues

Ce personnage légendaire de la sériedonne désormais son nom à un coléoptère à la pilosité fournie.Peter Mayhew, l'acteur qui incarnait ce personnage humanoïde, est malheureusement décédé il y a peu , le 30 avril 2019, à l'âge de 74 ans.Ce géant de 2,21 m avait été repéré dès 1976 par George Lucas pour endosser le rôle dedans la série Star Wars, rôle qu'il conservera jusqu'à l'épisode VII en 2015, avant de le quitter pour des problèmes de santé. Des chercheurs ont voulu lui rendre un petit hommage enun peu particulier.Les coléoptères du genre Trigonopterus, appartenant à la famille des Curculionidae, ça ne vous dit peut-être rien, et pour cause : ces insectes comptant 90 espèces vivent principalement. L'une d'entre elles risque cependant fort de faire parler d'elle dans le monde entier. Découverte en 2016 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette espèce de coléoptère vient d'être nommée, une volonté de rendre hommage à l'acteur, mais aussi de donner un nom cohérent à ce minuscule insecte à la pilosité fournie !Ce n'est en outre pas la première fois que des biologistes inspirés de Star Wars nomment leur découverte d'après la série. On peut par exemple citer le poisson-chatinspiré du chasseur de primes aux yeux globuleux, ou encore, une espèce de ver marin vivant dans les eaux froides de l'Atlantique.Notons également que les cinéphiles sont loin de s'arrêter à l'incroyable univers de Star Wars, si cette même famille de coléoptère compte également un Trigonopterus yoda, on y trouve aussi des espèces nommées Astérix, Obélix et Idéfix !