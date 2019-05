LEGO Star Wars : bientôt une gamme BOOST avec un R2D2 programmable !

Des droïdes à construire et piloter



Un jouet éducatif pour former les futurs développeurs en herbe



vient d'annoncer ce samedi 4 mai, à l'occasion du Star Wars Day, une nouvelle gamme dequi possède également une visée pédagogique.Le kitpermet aux enfants comme à leurs parents fans de la saga galactique de construire leur propre. Trois personnages seront disponibles dans la boite : Gonk Droid, Mouse Droid et le célèbre R2-D2.Une fois les 1117 pièces, moteurs et capteurs assemblés dans le bon ordre, en suivant les différentes étapes de construction, les utilisateurs pourront donner vie à leurs jouets à l'aide de la technologie LEGO BOOST. Cette dernière est une interface desimplifiée par glisser-déposer qui offre de nombreuses possibilités d'interaction, avec 40 missions et aventures disponibles.Les droides seront ensuite pilotables depuis un smartphone ou une tablette via unedisponible gratuitement sur iOS et Android. Une connexionassure la liaison entre les deux appareils.Pour la directrice marketing de LEGO, Julia Goldin, cette gamme de jouets inspirée de l'une des franchises les plus populaires au monde est également un outil pour éduquer les enfants à devenir lesinformatiques de demain.. », explique-t-elle dans un communiqué La gammesera disponible dans les rayons des magasins à partir du 1er septembre à un prix aux alentours des 200€. Ils seront l'un des premiers produits dérivés à accompagner la sortie de Star Wars : L'Ascension de Skywalker , le dernier épisode de la saga au cinéma sur les écrans le 18 décembre prochain.