Android 10 débarque sur les Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro

La mise à jour EMUI 10 concernera le P30 , le P30 Pro , le Mate 20 et le Mate 20 Pro du constructeur.Ce déploiement en Europe commence quelques jours après la mise à jour destinée aux utilisateurs chinois . Cette nouvelle version d'Android doit notamment apporter le mode sombre intégral et un nouveau lot de couleurs La mise à jour aurait une taille d'environ 4,47 Go pour les personnes sous EMUI 9.1, et d'1 Go pour les bêta-testeurs d'EMUI 10. D'après, la gamme des Mate 20 ne devait pas disposer d'Android 10 avant le mois de décembre. Finalement, ces appareils devraient d'ores et déjà avoir accès à la mise à jour. L'application HiCare de Huawei pourra être utilisée pour l'installation. Il est aussi possible de passer par les paramètres systèmes du smartphone.