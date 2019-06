Bosch dévoile un hub permettant de faire communiquer votre vélo électrique et votre smartphone

Robert Bosch GmbH

Un smartphone au guidon

Robert Bosch GmbH

« La connectivité, le thème central des vélos du futur »

Source : Electrek

Cefonctionne à la manière des montres connectées. Il suit l'activité physique en fournissant des informations qui y sont relatives, comme la navigation, la météo ou la distance parcourue. Mais comme les montres, il suggère également l'accompagnement et les fonctions qui y sont associées, telles que la lecture de la musique, d'audio-livres ou la gestion des appels.Lire ou conduire, il n'y aurait plus besoin de choisir ? Rassurez-vous : nous parlons de vélo, et uniquement de vélos électriques. Dans le cas du SmartphoneHub, le téléphone se placedu deux-roues. Ensuite, l'application COBI.Bike sera nécessaire pour un suivi de l'activité sportive. L'utilisateur n'a plus alors qu'à pédaler, et les données commencent leur enregistrement.Celles-ci concernent les performances du cycliste, sa cadence ainsi que sa consommation calorique. Le smartphone disposant du Bluetooth, il peut être appairé à un appareil offrant une mesure du rythme cardiaque. Pour les sportifs amateurs de musique durant l'effort, le SmartphoneHub comprend aussi Audible est également pris en charge pour la lecture d'audio-livres.L'appareil peut fonctionner de deux manières. Au format, l'appareil, qui se présente comme un boîtier à l'écran d'1,5 pouce, affiche uniquement des informations sommaires. Il faut le connecter au smartphone pour utiliser l'écran plus large de ce dernier, et accéder à l'ensemble des fonctions.Le constructeur ajoutepermettant de garder son appareil sous les yeux pendant l'exercice. Cela dit, l'entreprise affirme qu'il est tout à fait possible de placer l'appareil dans sa poche ou dans un sac. Une alternative qui est utile lorsque l'on s'aventure sur les sentiers les plus difficiles, et que l'on craint une chute du smartphone.Étant donné son nom, l'un des intérêts du SmartphoneHub est dede diverses origines. Outre la mesure du rythme cardiaque ou la lecture de la musique, l'appareil est compatible avec d'autres services de fitness comme Apple Health, Google Fit Strava et Komoot. Plus intéressant : le SmartphoneHub est en mesure de, et donc d'anticiper un manque de charge.Il doit aussi être compatible avec les nouveaux systèmes motorisés de Bosch à partir de 2020, ainsi qu'avec certains modèles antérieurs. Le PDG de Bosch eBike Systems, Claus Fleischer, voit déjà vers l'avenir en promettant de nouveaux équipements : «».D'ailleurs, la nouvelle du SmartphoneHub par Bosch survient quelques jours après une autre annonce : celles de nouveaux vélos électriques , plus légers et dotés de nouvelles batteries. Et non, ce n'est certainement pas un hasard.