L'app e-santé Google Fit est disponible sur iOS

L'application de Google peut se substituer à l'application Activité d'Apple



À télécharger :

Google Fit sur Android



est désormais disponible sur les appareils iOS . L'application depeut être utilisée sur iPhone et iPad, et Google a dupliqué à la lettre le design et les fonctionnalités de son logiciel. Google Fit est compatible avec les montres sous WearOS, mais également avec l' Apple Watch . Les données récupérées par la smartwatch seront automatiquement ajoutées à Google Fit, via l'application Santé. Elle pourra vous proposer un historique complet de vos activités ainsi quepour compléter vos objectifs et améliorer votre santé.L'application peut également connecter à, comme les applications Nike Run Club ou Sleep Cycle pour intégrer à votre tableau de bord le suivi du sommeil.