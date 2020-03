La série The Magicians annulée par Syfy après cinq saisons

© Syfy

Syfy met un terme à The Magicians

Lire aussi :

La série The Leftovers a le droit à un livre d'analyse chez Third Editions

La fin d'un monde magique

Source : ComingSoon

La série vient en effet d'être annulée par Syfy, alors que sa cinquième et donc dernière saison est en cours de diffusion depuis janvier.Le monde de Fillory vit ses derniers instants sur Syfy. La chaîne vient en effet d'annoncer, en plein milieu de la diffusion de la cinquième saison, que, son show fantastique à succès lancé en 2015, allait prendre fin dans quelques semaines et n'aurai donc pas de saison 6. L'épisode 13 à venir le 1avril prochain servira donc deLes fans pourront tout de même voir le verre à moitié plein, car l'on apprend dans une interview des créateurs, Sera Gamble et John McNamara, par TVInsider , que la production et les scénaristes ont été mis au courant en amont et que le dernier épisode servira donc de conclusion propre.Pour celles et ceux qui l'ignoreraient,est adaptée d'un roman de Lev Grossman et pourrait s'apparenter grossièrement à unpour jeunes adultes. On y suit notamment Quentin Coldwater, un jeune homme passionné par le monde magique et fictif (mais en fait bien réel) de Fillory, qui se révèle être un magicien. Cela lui permet d'intégrer Brakebills, une université cachée dédiée aux futurs magiciens.Amitiés, romances, entités maléfiques, sauvetages du monde... Telles sont certaines des grandes lignes qui font cette série.